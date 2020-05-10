65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun aradan sonra sokağa çıktı - RİZE

AA

Rize'de 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlar, uzun bir aradan sonra getirilen serbestlikle sokağa çıktı.Vatandaşların büyük bölümü camilere giderek sosyal mesafe kuralına uyarak vakit namazı kıldı. Bazıları ise parklarda vakit geçirdi.Uzun aranın ardından sokağa çıkan 68 yaşındaki Necati Yılmaz, 12 Mart'tan bu yana ilk kez sokağa çıktığı için mutlu olduğunu söyledi.Sosyal mesafe kuralına azami özen gösterdiğine işaret eden Yılmaz, "Özgürlüğüme yeniden kavuşmuş gibiyim ama kuralları da unutmuyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Aldığı tedbirlerle önemli bir yol kat ettik. Herkes lütfen kurallara uysun." ifadelerini kullandı.