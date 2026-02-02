Habertürk
Habertürk
        68. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

        Müziğin Oscarları olarak kabul edilen Grammy Ödülleri, dün gece Los Angeles'ta düzenlenen törenle dağıtıldı. Geceye Kendrick Lamar ve Bad Bunny damga vurdu

        Giriş: 02.02.2026 - 09:30 Güncelleme: 02.02.2026 - 09:39
        Grammy'ler sahiplerini buldu! Tarihe geçtiler
        Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Grammy Ödülleri bu yıl, 68'nci kez sahiplerini buldu. Komedyen Trevor Noah, üst üste altıncı kez Grammy Ödülleri'nin sunuculuğunu üstlendi.

        Gecede, ABD'nin Minneapolis kentinde son haftalarda yaşanan olaylar nedeniyle göçmenlik politikalarına yönelik eleştiriler öne çıktı. Birçok sanatçı konuşmalarında ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi)'yi hedef alırken, göçmenlere destek mesajları verdi.

        Bad Bunny, ağırlıklı olarak İngilizce dışındaki bir dille hazırlanan albümüyle Yılın Albümü ödülünü kazanan ilk sanatçı olarak tarihe geçti.

        Bunny, yaptığı konuşmada ödülünü "hayallerinin peşinden gitmek için ülkesini terk etmek zorunda kalan herkese" adadığını söyledi.

        Kendrick Lamar, En İyi Rap Albümü ve En İyi Rap Şarkısı dahil olmak üzere toplam beş Grammy kazanarak, Jay-Z'yi geride bırakıp Grammy tarihinde en çok ödül alan rap sanatçısı oldu.

        Gecenin sürprizlerinden biri ise Billie Eilish'ten geldi. Sanatçı, 2024 tarihli Hit Me Hard and Soft albümünden Wildflower adlı şarkısıyla Yılın Şarkısı ödülünü kazandı. Eilish, konuşmasında ICE'yi sert sözlerle eleştirerek "Çalınmış topraklarda kimse yasa dışı değildir" ifadelerini kullandı.

        Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, dört yıl aradan sonra törende ilk kez performans sergiledi. Bieber salonda, hit parçası Yukon'u seslendirdi. Sahneye gömleksiz olarak, yalnızca spor şort ve çorapla çıkan Bieber gitarıyla performans gerçekleştirdi.

        Gecede Lady Gaga, En İyi Pop Vokal Albümü ödülünü kazanırken, altı adaylığı bulunan Sabrina Carpenter töreni ödülsüz kapattı.

        68. Grammy Ödülleri'nin kazananları arasında Olivia Dean, Wicked müzikalinin yıldızları Cynthia Erivo ve Ariana Grande ile Dalai Lama da yer aldı.

        İŞTE 2026 GRAMMY ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR...

        Yılın Albümü
        “Debí Tirar Más Fotos” – Bad Bunny

        Yılın Kaydı
        “luther” – Kendrick Lamar feat. SZA

        En İyi Rap Albümü
        “GNX” – Kendrick Lamar

        En İyi Latin Urban Albümü
        “Debí Tirar Más Fotos” – Bad Bunny

        En İyi Yeni Sanatçı
        Olivia Dean

        En İyi Pop Vokal Albümü
        “Mayhem” – Lady Gaga

        En İyi Pop Solo Performansı
        “Messy” – Lola Young

        Yılın Şarkısı (Söz Yazarı Ödülü)
        “Wildflower” – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell

        En İyi Dance/Electronic Albüm
        “EUSEXUA” – FKA twigs

        En İyi Pop Duo/Grup Performansı
        “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande

        En İyi Rock Albümü
        “Never Enough” – Turnstile

        En İyi Contemporary Country Albümü
        “Beautifully Broken” – Jelly Roll

        En İyi R&B Albümü
        “Mutt” – Leon Thomas

        En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü
        “A Matter of Time” – Laufey

        En İyi Latin Pop Albümü
        “Cancionera” – Natalia Lafourcade

        En İyi Música Mexicana Albümü
        “Palabra De To’s (Seca)” – Carín León

        Görsel Medya için En İyi Derleme Soundtrack
        “Sinners” – Çeşitli sanatçılar

        Görsel Medya için En İyi Beste Soundtrack (Besteci Ödülü)
        “Sinners” – Ludwig Göransson

        En İyi Gospel Albümü
        “Heart of Mine” – Darrel Walls & PJ Morton

        En İyi Contemporary Christian Music Albümü
        “Coritos Vol. 1” – Israel & New Breed

        Görsel Medya için Yazılmış En İyi Şarkı
        “Golden” – KPop Demon Hunters

        En İyi Caz Vokal Albümü
        “Portrait” – Samara Joy

        En İyi Caz Enstrümantal Albümü
        “Southern Nights” – Sullivan Fortner feat. Peter Washington & Marcus Gilmore

        En İyi Afrika Müziği Performansı
        “Push 2 Start” – Tyla

        En İyi Reggae Albümü
        “BLXXD & FYAH” – Keznamdi

        En İyi Müzik Videosu
        “Anxiety” – Doechii

        En İyi Müzik Filmi
        “Music by John Williams”

        En İyi Alternatif Müzik Albümü
        “Songs of a Lost World” – The Cure

        Yılın Söz Yazarı
        Amy Allen

        Yılın Yapımcısı (Klasik Dışı)
        Cirkut

        En İyi Komedi Albümü
        “Your Friend, Nate Bargatze” – Nate Bargatze

        En İyi Sesli Kitap / Anlatı ve Hikâye Anlatımı Kaydı
        “Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama” – Dalai Lama

        En İyi Sözlü Performans Şiir Albümü Ödülü
        “Words for Days Vol. 1” – Mad Skillz

        En İyi Albüm Kapağı
        “Chromakopia”

        Dr. Dre Küresel Etki Ödülü
        Pharrell Williams

