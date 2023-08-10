"7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe! İstanbul Beyoğlu'daki Tarlabaşı Bulvarı'nda "7 Bela Taner" lakaplı Tanır Şanlı'nın öldürülmesi olayı ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı. İki motosikletli saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Şanlı'nın suç kayıtlarında sahte kimlikle yattığı hastanede polisi uyutup kaçtığı detayı da yer alıyordu

Beyoğlu'nda geçtiğimiz pazartesi gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, bulvar üzerinde bulunan iki kişi yoldan geçen motosikletli 2 saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre saldırıda kurşunların isabet ettiği iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan “7 Bela Taner” lakaplı Tanır Şanlı (36) hayatını kaybetti. B.K. adlı kişi ise yaralandı.

SALDIRI KAMERAYA YANSIDI Saldırıyı gerçekleştiren zanlıların ara sokaktan geldiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli iki saldırgan caddede ara sokağa giriyor ve şüpheliler ardından bulvara çıkıyor. '7 bela Taner' öldürüldü Haberi Görüntüle 4 ZANLI YAKALANDI REKLAM Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda plakasız motosikletle saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin Hamdullah A. ve Salim Ç. olduğu tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Hamdullah A. ve Salim Ç.’ye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda iki zanlı ile birlikte Ahmet G. ve Serhat D. adlı kişiler de yakalandı. 4 şüphelinin sorgusu devam ediyor.