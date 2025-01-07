7 çocuk babası Robert De Niro 20 aylık kızıyla hayatını anlattı

De Niro, Şubat 2024'te verdiği bir röportajda Gia'yı "sevimli bir bebek" olarak tanımlamıştı. En küçük çocuğu için "Çok tatlı" nitelendirmesi yapan ünlü oyuncu, "Ona baktığımda, diğer her şey kayboluyor. Bu yüzden sadece o anda onunla olmak büyük bir neşe ve rahatlama kaynağı" diye konuşmuştu.