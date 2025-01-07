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        Haberler Dünyadan 7 çocuk babası Robert De Niro 20 aylık kızıyla hayatını anlattı - magazin haberleri

        7 çocuk babası Robert De Niro 20 aylık kızıyla hayatını anlattı

        Oscar'lı oyuncu Robert De Niro, 20 aylık olan 7'nci çocuğu Gia ile geçirdiği sabahları anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 11:15 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:15
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        Robert De Niro babalığı seviyor. 81 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, The Sunday Times'da yayınlanan röportajında, 20 aylık kızı Gia ile geçirdiği sabahları anlattı.

        Kız arkadaşı Tiffany Chen ile birlikteliğinden dünyaya gelen Gia ile hayatını anlatırken, "Ben erken kalkan biriyim. Sabahlarımı onunla Bayan Rachel'ı (YouTube programcısı) izleyerek ve ona biberonunu vererek geçiriyorum" dedi.

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        Bebeğinin bezini değiştirip değiştirmediği sorulan De Niro, "Hayır, hayır, ama eskiden değiştiriyordum" diye yanıt verdi.

        Gia, ünlü oyuncunun yedinci çocuğu.

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        Eski eşi Diahnne Abbott'tan 53 yaşında Drena adında kızı ve 48 yaşında Raphael adında oğlu olan De Niro'nun Toukie Smith'ten 29 yaşında Julian ve Aaron adlarında ikiz oğulları bulunuyor. De Niro'nun eski eşi Grace Hightower'dan da 26 yaşında Elliot adında oğlu ve 12 yaşında Helen Grace adında kızı var.

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        De Niro, Şubat 2024'te verdiği bir röportajda Gia'yı "sevimli bir bebek" olarak tanımlamıştı. En küçük çocuğu için "Çok tatlı" nitelendirmesi yapan ünlü oyuncu, "Ona baktığımda, diğer her şey kayboluyor. Bu yüzden sadece o anda onunla olmak büyük bir neşe ve rahatlama kaynağı" diye konuşmuştu.

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        Eylül ayında katıldığı TV programında, babalığıyla ilgili "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Mezar taşıma 'Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım' yazacağım" demişti.

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