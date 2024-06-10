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        Haberler Gündem 3. Sayfa 7. katın balkonunda oynuyordu... Minik Derya 4 yaşındaydı! | Son dakika haberleri

        7. katın balkonunda oynuyordu... Minik Derya 4 yaşındaydı!

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde, 4 yaşındaki Derya Yarar, 7. kattaki evlerinin balkonunda oynadığı sırada iddiaya göre dengesini kaybederek düştü. Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:39 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:39
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        7. katın balkonunda oynuyordu... Minik Derya 4 yaşındaydı!
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        Siirt'te olay, bugün öğle saatlerinde Kurtalan ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

        DENGESİNİ KAYBEDİP 7. KATTAN DÜŞTÜ

        İddiaya göre; Derya Yarar (4), 7'nci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek düştü.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        DHA'da yer alan habere göre ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Derya'nın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Siirt
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