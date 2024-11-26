7 ülke EuroBasket 2025'e katılmayı garantiledi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu 4'üncü maçında deplasmanda karşılaştığı Macaristan'ı iki takım arasındaki oynanan ilk maça oranla daha zorlu geçen mücadelede 81-76 mağlup etmeyi başardı. Grupta oynadığı 4 maçın 3’ünden galibiyetle ayrılan A Milli takım 7 puan toplayarak EuroBasket 2025’e katılmaya hak kazandı. Türkiye’nin grubunda katılmayı garantileyen bir diğer takım ise İtalya oldu.

Dün oynanan maçların ardından diğer gruplarda turnuvaya katılmaya hak kazan takımlar da kesinlik kazanmaya başladı. A Grubu’nda 7’şer puanlı Slovenya ve İsrail, C Grubu'nda 6 puanlı İspanya, G Grubu'nda 8 puanla lider durumda bulunan Sırbistan ve H Grubu’nda 7 puanlı Litvanya şampiyonaya katılmaya hak kazandı. D ve F gruplarında ise turnuvaya katılımı kesinlik kazanan ülke bulunmuyor.