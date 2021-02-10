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70 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? - 70 yaş üzeri aşılama hangi tarihte başlıyor? Bakan Koca açıkladı

Koronavirüs aşı programı devam ederken 3 milyona yakın vatandaşımız aşı oldu. Yurt genelinde öncelikli gruptaki vatandaşlarımız aşılanıyor. Henüz aşı olmayan vatandaşlarımız ise sıranın kendilerine ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki 70 yaş üstü aşılama ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

70 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? - 70 yaş üzeri aşılama hangi tarihte başlıyor? Bakan Koca açıkladı

Ülkemizde 2,5 milyona yakın vatandaşımızın etkilendiği koronavirüs salgını nedeniyle aşı programı başladı. Yaş sırası ve görevliler için belirlenen tarihler ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki 70 yaş üstü aşı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

AŞI SIRALAMASI NASIL? 70 YAŞ ÜSTÜ...

Bakan Koca, "Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Koca, "Hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşların aşı olmak için sisteme tanımlanacağını bildirdi.

Koca, yerli aşıya ilişkin, "Bugün en önde giden aşı adayımız için Faz 2 insan deneylerinin gönüllüleri aşılanmaya başlandı." dedi.

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

AŞI RANDEVU ALMA EKRANI

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