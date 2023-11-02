75 metre sürükledi: 2 ölü, 1 yaralı

Traktörü 75 metre sürükledi: Sürücü ile yanındaki eski başkan öldü
Çorum'da, Çorum-Mecitözü kara yolu üzerinde TIR ile traktör çarpıştı. TIR'ın traktörü yaklaşık 75 metre sürüklediği feci kazada, sürücü Arif Alagöz ile yanındaki eski Elvançelebi Belde Belediye Başkanı Hamdi Özseçer hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Çorum'da TIR ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
R.Ç.'nin kullandığı TIR, Çorum-Mecitözü kara yolu Elvançelebi köyü yakınlarında, Arif Alagöz idaresindeki traktörle çarpıştı.
75 METRE SÜRÜKLEDİ
Feci kazada TIR, traktörü yaklaşık 75 metre sürükledi.
SÜRÜCÜ İLE ESKİ BAŞKAN ÖLDÜEski Elvançelebi Belde Belediye Başkanı Hamdi Özseçer
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, traktör sürücüsü Alagöz ile traktördeki eski Elvançelebi Belde Belediye Başkanı Hamdi Özseçer hayatını kaybetti, Nevzat Vural yaralandı.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenazeler de aynı hastanenin morguna konuldu
TIR şoförü gözaltına alındı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.