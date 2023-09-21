7.5 milyon yıllık zürafa, at ve fil fosilleri sergilenmeye hazırlanıyor

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Yamula Barajı civarında, özellikle fil grubu çok çeşitlilik gösteriyor. 4 farklı türümüz var, bu türlerden birini ayaklandırıyoruz. Dünyada tek olan bir kafatası. O da ortalama 2,60-2,70 metre boyunda olacak. Uzunluğu da 5 metreye yakın olacak. Şu anda en devasa o ama onun bir tık daha büyüğü var, 3,5 metre boyunda. Bir de 4 metreye yakın bir türümüz var ama onun sadece öğütücü dişlerini bulduk, geri kalan parçalarını bulamadık."