Bahçelievler’de 75 yaşında bir adam kızının otomobiliyle dehşet saçtı. Kızının aracıyla çarptığı bir öğrenciyi metrelerce sürükleyen yaşlı adam okulun duvarına ve doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Yaşanan dehşet anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Olay Bahçelievler’de sabah saatlerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, yaşlı ve hasta olduğu iddia edilen bir adam, kızının arabasını gizlice alarak yola çıktı. Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden 75 yaşındaki adam, sokak içerisinde okula gitmeye çalışan öğrencilerin arasına daldı. Bir öğrenciye çarpan adam çocuğu metrelerce sürükledi. Daha sonra hızını alamayan yaşlı adam okulun duvarına ve burada bulunan doğalgaz kutusuna çarptı ve duvara asılı bir şekilde durabildi. Kazayı gören vatandaşlar bir yandan sağlık ve polis ekiplerine haber verirken diğer yandan hemen çocuğun ve yaşlı adamın yardımına koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı çocuğu ve yaşlı adamı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yaşanan korkunç anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

"KIZINDAN İZİNSİZ ALMIŞ"

Kaza sırasında iş yerinde çalışan ve duydukları ses ile dışarıya çıktıklarını belirten bir vatandaş, "Biz içeride çalışıyorduk ses üzerine çıktı. Yaşlı bir dayı buraya çarpmıştı. Kamera görüntülerinde de var. Okula giden bir çocuğa çarpmış. Burada elektrik direği ve benim aracımla birlikte iki araç vardı. Vuran kişiyi tanımıyoruz; hastaydı. Kızı daha sonra geldi; izinsiz almış ondan da. Şükür direğe çarpmamış ve doğalgaz kutusu patlamadı" dedi.