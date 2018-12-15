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76 yılık uçak mezar
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76 yılık uçak mezarın hüzünlü öyküsü

Malatya’da bir mezarlıkta bulunan uçak şeklindeki mezar görenleri şaşırtıyor. 76 yıllık mezarın hüzünlü öyküsü de duyan herkesi hüzünlendiriyor

15.12.2018 - 11:32 | Güncelleme: İHA

Osmanlı döneminden kalan ve bir süre önce sit alanı ilan edilen tarihi Sancaktar Mezarlığı içerisinde bulunan 1942 yılından kalma uçak görünümlü mezar, hem görünüşü hem de hikayesiyle şaşırtıyor.

İHA'nın haberine göre üzerinde, ‘İzolu Paşa Oğlu Nevzat Ruhuna Fatiha, 1927-1942’ yazan mezarda, Nevzat Çetinkaya yatıyor.

ÇATIDAN UÇMAK İSTERKEN ÖLMÜŞ

Mezarda yatan kişinin ailesinden ve yakınlarından edinilen bilgiye göre, pilot olma hayaliyle yaşayan Nevzat Çetinkaya 15 yaşındayken evlerinin çatısına uçmak için çıktı ve çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Baba Paşa Çetinkaya da hayaline kavuşamadan ölen oğlunun mezarını uçak şeklinde yaptırdı.

Tahrip olduğu için bir süre önce Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen mezar 1942 yılından bu yana varlığını koruyor.

"BABAMIN ATEŞİ ANCAK BÖYLE SÖNDÜ"

Mezarda yatan Nevzat Çetinkaya'nın kardeşi Fatma Zehra Baştimur, kardeşinin pilot olmak istediğini ancak bu hayaline kavuşamadan öldüğü için babasın çok üzüldüğünü söyledi. Baştimur, "Babam bu mezarı gidip Antep’ten yaptırıp geldi. İlk mezar gelirken yolda kırılmış, tekrar bir daha getirtti. Babamın ateşi ancak böyle söndü" şeklinde konuştu.

"HAYALİNİ YEĞENLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Baştimur, ölen ağabeyinin hayalini yeğenlerinin gerçekleştirdiğini aktararak, bundan dolayı ailecek çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Mezarlığın bulunduğu Şehit Fevzi Mahallesinin Muhtarı Sami Cengil ise, uçak mezarın mahallelerinin sembolü olduğunu ifade etti.

Cengil, "Çocuk yaşta hayali pilot olan bir kardeşimiz bir gün evin çatısından 'ben uçacağım siz de göreceksiniz' diyerek uçuyor sonra ölüyor. Babası da oğlu için bu mezarı yaptırıyor. Bu mezar daha önce tahrip olmuştu büyükşehir belediyesi bu mezarı restore etti" diye konuştu.

 

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