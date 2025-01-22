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        Haberler Gündem Güncel 8 aylık bebeği polis evden çıkardı | Son dakika haberleri

        8 aylık bebeği polis evden çıkardı

        Kütahya'da annesinin evde yalnız bıraktığı 8 aylık bebeği ağlamasının ardından polis gelerek evden çıkardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 20:05 Güncelleme: 22.01.2025 - 20:05
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        8 aylık bebeği polis evden çıkardı
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        Kütahya’da annesinin evde yalnız bıraktığı Sudan uyruklu 8 aylık bebek, komşuların ağlama sesini duyarak ihbarda bulunması üzerine polis ekiplerince evden çıkarıldı. Polis, anne M.K.’nın bebeğini yalnız bıraktığı için ifadesini aldı.

        Alipaşa Mahallesi Hamza Güner sokakta oturan Sudan uyruklu M.D., 8 aylık bebeğini evde bırakıp dışarı çıktı. Bir süre sonra bebek ağlamaya başladı.

        Komşular bebeğin sesini duyarak polise ihbarda bulundu. Çocuk Şubesi ekipleri, evde yalnız kaldığı anlaşılan bebeği çıkarmak için savcılık izniyle eve girdi.

        Bebek, ambulansta sağlık kontrolünden geçirilirken, o sırada gelen anne M.K. ise polis ekiplerince polis merkezine götürülerek ifadesi alındı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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