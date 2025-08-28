Habertürk
        İstanbul'da 8 gündür aranan Sedat D.'nin cansız bedeni kuyuda bulundu | SON DAKİKA | Son dakika haberleri

        8 gündür aranıyordu! Cesedi kuyudan çıktı!

        İstanbul'da, 8 gündür aranan Sedat D.'nin cansız bedeni, inşaat malzemeleri ve kum satan bir işletmenin kuyusunda bulundu. Arama kurtarma ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan Sedat D.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 10:53 Güncelleme: 28.08.2025 - 10:53
        8 gündür aranıyordu! Cesedi kuyudan çıktı!
        İstanbul'da olay, akşam saatlerinde Fatih ilçesi Cibali Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre inşaat malzemeleri ve kum satan bir işletmenin çevresinden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu.

        İŞLETMENİN KUYUSUNDA ÖLÜ BULUNDU

        İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, işletmenin kuyusunda cansız bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemeler sonrası cesedin bir süredir kayıp olduğu öğrenilen Sedat D. isimli vatandaşa ait olduğu öğrenildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İtfaiye dalgıç ekipleri, kuyudaki cesedi çıkartmak için çalışma gerçekleştirdi.

        Kuyudan çıkarılan ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

        #Son dakika haberler
