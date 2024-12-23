8 kişi sobadan zehirlendi!
Batman'da bir evde yaşanan olayda, sobadan sızan gazdan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Batman’ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre ilçede aynı aileden 6 kişi ve misafirliğe giden 2 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.
KENTTEKİ HASTANEYE SEVK EDİLDİLER
Latif K. (29), Mehmet Salih K. (3), İbrahim K. (6),Yasemin K. (8), Alyenur K. (12), Meryem K. (9), Delal El H. (16) ve Selva Abdullah E. (58), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesine, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.