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        Haberler Bilgi Magazin 8 MAYIS 2025 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        TV yayın akışı 8 Mayıs 2025: Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        8 Mayıs Perşembe günü televizyonda yayınlanacak dizi, film, maç ve program gibi içerikler belli oldu. Hangi kanalda hangi yapımların saat kaçta ekranlara geleceğini merak eden seyirciler, kanalların paylaştığı TV yayın akışı listelerini kontrol etmeye başladı. Peki, Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 8 Mayıs 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 15:13 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:13
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        1

        Bugün televizyonda neler var sorusu 8 Mayıs Perşembe günü için yanıt arıyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, her gün paylaştıkları TV yayın akışı ile seyircileri bilgilendiriyor. Bugün ekrana gelecek dizi, film ve programları merak eden izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 8 Mayıs 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 İnci Taneleri

        00:15 Eşref Rüya

        02:45 Yargı

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Siyah Kalp

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Siyah Kalp

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:30 Bahar

        04:45 Deha

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:45 Hangimiz Sevmedik

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:45 Teşkilat

        17:40 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yabancı Sinema "Yeraltı Canavarı"

        22:00 Manchester United-Athletic Bilbao | UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Futbol Karşılaşması

        00:15 Yabancı Sinema "Yeraltı Canavarı"

        02:00 Teşkilat

        04:05 Seksenler

        04:45 Lingo Türkiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 3391 Kilometre

        22:30 Gece ve Gündüz

        00:40 Sustalı Ceylan

        03:30 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Aile Şerefi

        21:45 Çok Filim Hareketler Bunlar

        23:30 Çok Filim Hareketler Bunlar

        01:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        03:30 Sefirin Kızı

        05:30 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Kızıl Goncalar

        13:30 En Hamarat Benim

        16:45 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Hudutsuz Sevda

        23:30 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

        02:30 Adım Farah

        03:45 Her Yerde Sen

        06:00 Kefaret

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panorama

        12:30 İşte Benim Stilim

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 İşte Benim Stilim

        04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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