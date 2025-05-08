TV yayın akışı 8 Mayıs 2025: Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı
8 Mayıs Perşembe günü televizyonda yayınlanacak dizi, film, maç ve program gibi içerikler belli oldu. Hangi kanalda hangi yapımların saat kaçta ekranlara geleceğini merak eden seyirciler, kanalların paylaştığı TV yayın akışı listelerini kontrol etmeye başladı. Peki, Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 8 Mayıs 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
Bugün televizyonda neler var sorusu 8 Mayıs Perşembe günü için yanıt arıyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, her gün paylaştıkları TV yayın akışı ile seyircileri bilgilendiriyor. Bugün ekrana gelecek dizi, film ve programları merak eden izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 8 Mayıs 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Eşref Rüya
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:30 Bahar
04:45 Deha
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:45 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Yeraltı Canavarı"
22:00 Manchester United-Athletic Bilbao | UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Futbol Karşılaşması
00:15 Yabancı Sinema "Yeraltı Canavarı"
02:00 Teşkilat
04:05 Seksenler
04:45 Lingo Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 3391 Kilometre
22:30 Gece ve Gündüz
00:40 Sustalı Ceylan
03:30 Aldatmak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Aile Şerefi
21:45 Çok Filim Hareketler Bunlar
23:30 Çok Filim Hareketler Bunlar
01:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:30 Sefirin Kızı
05:30 Aramızda Kalsın
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:30 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...
02:30 Adım Farah
03:45 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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