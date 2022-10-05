8 milyonluk tefeci vurgununa operasyon!

Bu yolla 8 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri saptanan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir'in Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ilçeleri ve Aydın'ın Didim ilçesindeki önceden belirlenen adreslerde toplam 12 şüpheli, gözaltına alındı.

SENET, İCRA KESİNTİ DİLEKÇELERİ...

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerindeki aramalarda; çok sayıda senet, mağdurlara ait kimlik fotokopileri, icra kesinti dilekçeleri, alacaklı ve borçluların listelendiği klasör, borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda, 150 gram esrar, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, 2 ruhsatsız tabanca ve 60 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.