AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler, bugün Türkiye'nin birçok bölgesinde deprem meydana geldiğini gösteriyor. Yaşanan her sarsıntı sonrası 8 Ocak 2026 son depremler listesi sürekli güncelleniyor. Böylece ‘’Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ gibi sorular yanıt buluyor. Güncel deprem verilerini takip etmek isteyenler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi listeleri haberimizde yer alıyor. İşte 8 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...