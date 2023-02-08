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8 Şubat kamu kurumları tatil mi, kamu çalışanları bugün izinli mi?

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, 8 Şubat itibarıyla İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar ve buzlanma beklendiğini belirtti. İstanbul Valiliği vatandaşları kötü hava koşulları sebebiyle uyardı. Beklenen kar yağışı kamu kurum ve kuruluşları tatil olur mu sorusunu doğurdu. İşte 8 Şubat Çarşamba bugün kamu personelinin çalışma durumu...

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  • 8 Şubat kamu kurumları tatil mi, kamu çalışanları bugün izinli mi?

    İstanbul Valiliği 8 Şubat Çarşamba meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamanın ardından kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Peki, "8 Şubat kamu kurumları tatil mi, kamu çalışanları bugün izinli mi, çalışıyor mu?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • 8 Şubat kamu kurumları tatil mi, kamu çalışanları bugün izinli mi?

    İSTANBUL'DA KAMU KURUMLARI 8 ŞUBAT (BUGÜN) TATİL Mİ? 

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sağlık çalışanları hariç kamu kurumlarında çalışan Engelli, malul ve hamile personel, 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar 8 Şubat Çarşamba (bugün) idari izinli sayılacaktır açıklamasında bulunuldu.

     
  • 8 Şubat kamu kurumları tatil mi, kamu çalışanları bugün izinli mi?

    İSTANBUL HAVA DURUMU

    Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.

     
  • 8 Şubat kamu kurumları tatil mi, kamu çalışanları bugün izinli mi?

    KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

    Ülkemizin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, batı kesimleri ağırlıklı olmak üzere Bursa ile Balıkesir'in kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
  • 8 Şubat kamu kurumları tatil mi, kamu çalışanları bugün izinli mi?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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