8 Temmuz ne günü? 8 Temmuz'da ne oldu, önemi nedir?
8 Temmuz'da yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini aldı. Yalnızca dini ve milli bayramlar değil, dünya tarihine yön veren olayların yıl dönümleri de araştırılıyor. Bu kapsamda, "8 Temmuz ne günü?" sorusu bir kez daha gündeme geldi. İşte geçmişten bugüne 8 Temmuz'da yaşanan önemli gelişmeler ve bu tarihin taşıdığı anlam…
Tarihin tozlu sayfaları arasında gezinildiğinde, 8 Temmuz’un yalnızca bir gün değil; birçok ülke ve toplum için unutulmaz olayların yıl dönümü olduğu görülüyor. Peki, yalnızca Amerika için değil, dünya ve Türkiye açısından da 8 Temmuz neden önemli? İşte bu özel günde tarihe damgasını vuran olaylar…
8 TEMMUZ NE GÜNÜ? İŞTE 8 TEMMUZ'DA YAŞANANLAR
1522 - Kanuni Sultan Süleyman, Rodos'a çıktı.
1829 - Erzurum, Salih Paşa'nın Çarlık Ordusu'nun teslim koşullarını kabulüyle Rus işgaline uğradı.
1833 - Osmanlı İmparatorluğu ile Çarlık Rusyası arasında Hünkâr İskelesi Antlaşması imzalandı.
1889 - The Wall Street Journal'ın ilk sayısı yayımlandı.
1853 - Amerika Birleşik Devletleri Donanması Pasifik Filosu Komutanı Matthew C. Perry, Japonya'nın Uraga kasabasına ulaştı.
1919 - Mustafa Kemal, resmî görevinden ve askerlikten çekildi.
1937 - Türkiye ile İran, Irak ve Afganistan arasında saldırmazlık paktı (Sadabat Paktı) imzalandı.
1947 - Roswell, New Mexico'da, bir UFO'nun düşerek parçalandığı iddia edilen ve hala tartışılan "Roswell UFO Vakası" meydana geldi.
1948 - Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, ilk kez başlattığı bir program çerçevesinde kadınları da birliklerinde eğitmeye başladı.
1960 - U-2 pilotu Francis Gary Powers, Sovyetler Birliği toprakları üzerinde uçağı düşürüldükten sonra yargılandığı mahkemede casuslukla suçlandı.
1965 - Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) kuruldu.
1967 - Hacettepe Üniversitesi kuruldu.
1981 - 22 Mayıs 1979'da sol görüşlü bakkal Battal Türkaslan'ı öldüren sağ görüşlü militan Ahmet Kerse, ölüm cezasına çarptırıldı.
1982 - Düceyil'de Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'e başarısız bir suikast girişimi düzenlendi.
1996 - Türkiye'de RP-DYP Koalisyon Hükûmeti güvenoyu aldı; "Refahyol (54. Hükûmet)" dönemi başladı.
1997 - NATO; Çekya, Macaristan ve Polonya'yı 1999'da birliğe katılmaya davet etti.
1997 - İstanbul Metris Cezaevi'nde isyan çıktı; 5 kişi öldü.
1999 - Florida'da Allen Lee Davis adlı bir mahkûmun idam cezası, "elektrikli sandalye" ile infaz edildi. Bu Florida'da elektrikli sandalyenin son kullanılışı oldu.
2003 - Sudan Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Sudan'da düştü: 117 kişi öldü, iki yaşında bir çocuk kurtuldu.
2018 - Çorlu tren kazası: Kapıkule'den İstanbul-Halkalı'ya doğru hareket eden yolcu treni, Çorlu yakınlarından geçerken yağış nedeniyle rayların altındaki menfezde oluşan toprak kayması sonucu, 5 vagonun devrilmesiyle meydana gelen tren kazasında, 25 kişi öldü, 317 kişi de yaralandı.
2020 - Koronavirüs salgını: Doğrulanmış COVID-19 vakalarının sayısı dünya çapında 12 milyonu geçti.
2022 - Şinzo Abe, Nara şehrinde bir suikast sonucu öldürüldü.