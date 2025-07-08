Tarihin tozlu sayfaları arasında gezinildiğinde, 8 Temmuz’un yalnızca bir gün değil; birçok ülke ve toplum için unutulmaz olayların yıl dönümü olduğu görülüyor. Peki, yalnızca Amerika için değil, dünya ve Türkiye açısından da 8 Temmuz neden önemli? İşte bu özel günde tarihe damgasını vuran olaylar…