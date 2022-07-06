8 Temmuz günü yarım gün olup olmadığı merak ediliyor. Tatil planı yapan kişiler Diyanet dini günler takvimini ve resmi tatiller takvimini kontrol ediyor. Arefe günü hastane, noter, kargo şirrketleri, PTT gibi birçok kurumun açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, "Arefe günü tatil mi, yarım gün mü?" İşte 8 Temmuz Cuma günü hakkında merak edilen soruların yanıtı...