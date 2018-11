8. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin açılışı yapıldı

Bu yıl 8.'si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali onur ödülleri açılış töreniyle sahiplerini buldu. Sinema onur ödülü festivalin iz bırakanlar bölümünde de izlenecek olan ‘Filler ve Çimen’ filminin yönetmeni Derviş Zaim’e verildi. Derviş Zaim ödülle ilgili 'Onur ödülü insana yaşlandığını söyler ama benim daha yapacak birkaç işim daha var' diyerek salonu kahkahaya boğan Zaim, ödülü layık gören herkese teşekkürler etti. Sinemaya teknik olarak emek veren İsmail Karataş - Jack Şalom’da sinemaya katkı ödülü verildi. Akademi onur ödülü ise David Nutt'a takdim edildi.

Uzun metraj yarışma Jürisinde Juri başkanı Derviş Zaim, Bulgaristan’dan yapımcı Pavlina Jeleva, İsviçre’den yapımcı Ivan Madeo, Rusya’dan yapımcı, senarist ve yönetmen Evgenia Tirdatova, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Bennu Yıldırımlar yer alıyor.

Jüri Başkanlığını İrlandalı oyuncu Barry Ward’un yapacağı Altın Terazi Kısa Film jürisinde Melis Birkan, Laura Kavanagh, Bulut Reyhanoğlu ve Çiğdem Mater bulunuyor. Kısa Film yarışma bölümüne bu yıl 3 bin film başvurusu yapıldı.

PROF. DR. ADEM SÖZÜER

"Sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir onur. Her yıl bu festivalde biz bir soruyu ve cevapları araştırıyoruz.Adaleti ve hukukun eşitliğin peşindeyiz ve bu yolda sinema sanatının ürünleriyle daha çok adalet ve daha çok hakikat daha çok hukuk nasıl olur diye her yıl biraraya geliyoruz. Biz bu festivale büyük bir aşkla devam ediyoruz. Üniversitemiz arkamızda her zamanve dünyanın dört bir yanından gelen akademisyenler ve filmciler sayesinde bu festivali gerçekleştiriyoruz. Bu festivale canla başla çalışan ve destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

FİLM GÖSTERİMİ, SİNEMA PANELİ VE PRÖMİYERLER GERÇEKLEŞECEK

İstanbul’dun Avrupa ve Anadolu yakalarında Beyoğlu Atlas ve Kadıköy sinemalarında gösterimlerini gerçekleşeceği festival filmleri 2017-2018 yıllarına ait yapımlarından seçildi. Festival sırasında,gösterilecek filmlerin hepsi İstanbul ya da Türkiye Prömiyerini gerçekleştirecek. Festivalin “İz Bırakanlar” bölümünde ise Dünya ve Türk sinemasının unutulmayan filmlerine yer verilecek. Ayrıca sinemalarda oluşturulan film sonrası panellerle direkt seyirciye adalet, toplum, sinema konularında söz hakkı tanınacak. Atlas Sineması’nda film gösterimi sonrası “Sinema madde ve alkol kullanımını özendirir mi?” ve “Sinema Adalet İlişkisi” başlıklı iki panel düzenlenecek.

Festival boyunca “Benim Sinemam” başlığı ile iki yönetmenle buluşma, sinema ile ilgilenenler için eğiticiolacak “kısa film” ve “yönetmen-senarist ilişkisi”başlıkları altında sektörden tanınmış kişilerin katılımı ile yapılan CAPSTalks’lar bu yıl da devam edecek.

AKADEMİK PROGRAM KONUSU: “MADDE VE ALKOL BAĞIMLILIĞI”

Film festivali ile birlikte akademik programlar da sürdürülecek. Festivalin bu yılki akademik program konusu “Madde ve Alkol Bağımlılığı” olarak belirlendi. Film Festivaline katılanlar filmleri izlemek ve film dünyası ile söyleşilere, panellere katılmanın yanı sıra “Madde ve Alkol Bağımlılığı” konusunda dünyanın her yerinden gelen hukuk, psikiyatri, sosyoloji ve politika alanlarında önemli isimlerin verdiği bilgilere ulaşarak ve tartışmalara katılacak. Akademik program İstanbul Üniversitesi ana bina salonlarında ücretsiz katılıma açık olacak.

