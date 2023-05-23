İHA

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde babası ilaç alırken araç içerisinde bekleyen 8 yaşındaki A.K.'ye bıçak gösterip elindeki telefonu yağmaladığı iddia edilen sanık Şahin Yıldırım'ın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanık Şahin Yıldırım ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Yıldırım, olay günü üstünde bıçak olmadığını, kız çocuğunu bıçakla korkutmadığını ve sadece hırsızlık yaptığını savundu.

"CAM AÇIKTI, ALDIM VE GİTTİM"

Sanık savunmasında, "Telefonu kız çocuğunu korkutarak almadım, kıza asla zarar vermedim. Telefonu sabit duran telefonluğun üstünden aldım. Cam açıktı, aldım ve gittim" dedi. Sanık Yıldırım'ın avukatı ise, müvekkilinin tahliyesi ile beraatını talep etti. Son sözü sorulan sanık Yıldırım, mahkemeden tahliyesi ile beraatını talep etti.

"SİLAHLA NİTELİKLİ YAĞMA" SUÇUNDA TAKDİRİ İNDİRİM

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şahin Yıldırım'ı "silahla nitelikli yağma" suçundan takdiri indirim de uygulayarak 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

15 YILA KADAR CEZA TALEP EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Şahin Yıldırım'ın (31) olay günü Gaziosmanpaşa'daki bir eczane önünde, park halindeki müşteki baba Temel K.'ye ait araç içerisinde bulunan 8 yaşındaki mağdur A.K'ye bıçak gösterdiği ve araçta bulunan telefonu yağmaladığı anlatıldı.

Müşteki baba Temel K.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü 8 yaşındaki kızını hastaneye götürdüğünü, ilaçları almak için evine yakın olan eczane önüne aracını park ettiğini, kızını araçta bırakarak eczaneye gittiğini, birkaç dakika sonra ise kızının ağlayarak gelip şüpheli Şahin Yıldırım'ın kendisine bıçak doğrulttuğunu ve elindeki telefonu zorla aldığını söylediği aktarıldı.

Şüpheli Şahin Yıldırım'ın beyanında ise, olay günü camları açık aracı gördüğünü, içerisinde kız çocuğunun oturduğunu, kız çocuğunun diğer tarafa baktığı sırada telefon tutacağında bulunan telefonu alarak uzaklaştığını, telefonculuk işi yapan arkadaşına telefonu sattığını, sadece hırsızlık yaptığını ve pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

Şüpheli Şahin Yıldırım'ın ifadesinin suçlamadan kurtulmaya yönelik olduğunun belirtildiği iddianamede, şüphelinin eyleminin mağdur çocuğa bıçak göstererek ve elindeki telefonu korkutarak almaya yönelik olduğu da aktarıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Şahin Yıldırım'ın "silahla nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.