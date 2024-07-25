8 yaşındaki çocuk yangında mahsur kaldı! Üzerine su döküp ıslak bezlerle korundu

ANNE VE DİĞER ÇOCUĞU KURTARILDI

Dubleks dairedeki anne H.D. ile küçük çocuğu A.E.D., yan binanın çatısında tadilat yapan işçi Murat Kocaay tarafından kurtarıldı. Murat Kocaay, alevler nedeniyle dubleks dairenin üst katında bulunan diğer çocuğa ulaşamadı. A.E.D., bu sırada alevlerin arasından kendisini balkona attı.