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        Haberler Sağlık 8 yıl süren 'delirten ağrılardan' ameliyatla kurtuldu | Sağlık Haberleri

        8 yıl süren 'delirten ağrılardan' ameliyatla kurtuldu

        Kocaeli'nde yaşayan Mehmet Salim'in (48) hayatı 8 yıl boyunca yüz bölgesinde çektiği dayanılmaz ağrılar nedeniyle kabusa döndü. 13 dişini çektirmesine rağmen yanlış tanı nedeniyle ağrılarından kurtulamayan Salim'e, daha sonra İzmir'de başvurduğu hastanede halk arasında 'delirten hastalık' olarak bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisi konulup, ameliyat edildi. Ağrılarından kurtulan Salim, taburcu olunca ilk yapacağı şeyin cağ kebabı yemek olacağını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 14:34 Güncelleme: 13.01.2025 - 14:34
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        8 yıl süren 'delirten ağrılardan' ameliyatla kurtuldu
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        Kocaeli'de fırın işleten Mehmet Salim, 8 yılı aşkın süredir yüz bölgesinde şiddetli ağrı yaşaması üzerine diş hekimine gitti. Aslen Erzurumlu olan, 2 çocuk babası Salim'in 2 günde 13 dişi çekildi. Ancak ağrısının geçmemesi üzerine gittiği bir başka diş hekiminin 'Ağrının dişlerinle alakası yok' sözleri üzerine Gebze'deki bir özel hastaneye başvurdu. Salim, burada tanıştığı bir hasta tarafından başka bir hastaneye yönlendirildi. Aynı zamanda Multiple Skleroz (MS) hastası olan Salim'e burada halk arasında 'delirten hastalık' olarak bilinen ve yüz bölgesinde dayanılmaz ağrılara neden olan 'trigeminal nevralji' teşhisi konulup, geçen hafta ameliyata alındı.

        "TABURCU OLUNCA CAĞ KEBABI YEMEK İSTİYORUM"

        Şimşek çakması şeklinde olduğunu belirttiği ağrılarından kurtulan Salim, "Ağrıdan, gözlerimi hatta ağzımı bile açamıyordum. Yolda yürürken rüzgar vurduğu zaman dişlerim ağrıyordu. Ağrı nedeniyle yemek yiyemediğim günler oluyordu. Günde 9 adet hap kullanıyordum. MS hastalığım nedeniyle rahatsızlığımın tekrarlayabileceğini söylediler. O nedenle süreç biraz uzadı. Rahatsızlığıma 'trigeminal nevralji' teşhisi konulup, ameliyat edilmemin ardından ağrılarımdan kurtuldum. Taburcu olunca, ilk olarak cağ kebabı yemek istiyorum" dedi.

        "AĞRILARINA DAYANAMAYINCA AMELİYAT OLDU"

        Nazlı Salim (45) de eşi Mehmet Salim'in 17 yıldır MS hastası olduğunu belirterek, "8 senedir de trigeminal nevraljisi var. Ağrısı çok oluyor. Yeri geliyor hiç uyuyamıyor, yemek yiyemiyordu. 1 yıl önce de doktorumuzla görüşmüştük ama eşim MS olduğu için tekrarlama olasılığından çekindik. Ama ağrıya dayanamayınca eşim ameliyat olmaya karar verdi. Sağlığına kavuştu" diye konuştu.

        "HASTALIK DİŞ AĞRISI OLARAK KENDİNİ GÖSTERİYOR"

        Ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, trigeminal nevraljinin beyincikteki bir artelin yüze giden trigeminal sinirine teması sonrasında yüzde şimşek çakar gibi bir ağrı, diş ağrısı gibi kendini gösterdiğini belirtip, "Hasta ilk etapta diş hekimine gider. Diş hekimi dişlerinin çürük olmadığını görüp nöroloji ve beyin cerrahisine yönlendirir. Hastalarımızın ilk tedavisi nörolojinin vermiş olduğu ilaç tedavisi. İlaç tedavisinden fayda gören hastaları ameliyat etmiyoruz. Bazen hastalık ilaç tedavisinden sonra geçebiliyor. Ama ilaç tedavisinin dozu giderek artırılmasına rağmen fayda görmeyen hastalara cerrahi tedaviyi öneriyoruz. Cerrahinin riski düşük. İlaç dışındaki tedavilere göre daha yüz güldürücü" ifadelerini kullandı.

        Hastası Mehmet Salim'in MS hastası olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Uçkun, "MS'in trigeminal nevralji için özellik arz eden bir hastalık. MS'de cerrahiden fayda görmeme durumu da vardı. Hastamıza böyle bir durumu olabileceğini izah ettim ancak nöroloğu MS'in atakta olmadığını söyledi. Cerrahi önerdik. 9 Ocak'ta ameliyat oldu. Ameliyattan sonra hastamızı servise aldık. Sabahları yemeğini yiyebiliyor, yüzündeki ağrılar kayboldu. Hastayı yarın taburcu edeceğiz" dedi.

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