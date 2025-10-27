Habertürk
        80 saka kuşu ele geçirildi: 655 bin TL ceza | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta 80 saka kuşu ele geçirildi: 655 bin TL ceza

        Kahramanmaraş'ta yasa dışı yollarla avlanan 80 saka kuşu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliye 655 bin 70 TL idari para cezası uygulandı. Veteriner hekim kontrolünden geçirilen kuşlar doğaya salındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 15:39 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:39
        80 saka kuşu ele geçirildi: 655 bin TL ceza
        Kahramanmaraş'ta yasa dışı yollarla avlanan 80 saka kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DHMP) ile polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirildi.

        DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; gelen ihbarı değerlendiren DKMP ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte Kahramanmaraş Onikişubat kılavuzlu polis kontrol noktasına geçti.

        Polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 80 saka kuşu ile birlikte ses cihazları, tuzaklar ve kuş yakalamada kullanılan ağlar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin sorgulamasında, kuşları ses cihazı kullanarak tuzakla yakaladığı ve ticaretini yaptığı belirlendi.

        Şüpheliye 655 bin 70 TL idari para cezası ve tazminat bedeli uygulanırken, saka kuşları veteriner hekim kontrolünün ardından yeniden doğaya salındı.

        #Kahramanmaraş Haberleri
        #Saka kuşu
