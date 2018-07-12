Malatya'da yaşayan 80 yaşındaki Hasan Örnek'in kalbinde doğuştan 1,8 santimlik delik olduğu, yorgunluk ve nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede fark edildi. 80 yaşına kadar kalbinde delik olduğunu bilmeden yaşayan Örnek'in durumu doktorları şaşırttı.

NEFES DARLIĞINDAN BAŞVURDU, KALBİ DELİK ÇIKTI

Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Hasan Örnek, yorgunluk ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Örnek'in tetkiklerinde kalbinde doğuştan gelen 1,8 santim büyüklüğünde delik olduğu tespit edildi. Başvurduğu hastanede kardiyoloji uzmanları Prof. Dr. İzzet Tandoğan ve Uzm. Dr. Sezai Orhan tarafından ameliyata alınan Örnek, kapalı yöntemle geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

"İLK KEZ 80 YAŞINDA KALBİ DELİK HASTA GÖRDÜK"

Operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İzzet Tandoğan, "Hastamızda bir anormallik saptadık. Kalbin içerisindeki delik, normalde anne karnındayken olabilen fakat doğuma kadar kapanan bir deliktir. Normal şartlarda biz böyle hastalarla karşılaşıyoruz ama 10 ya da 20'li yaşlara kadar karşılaşıyoruz. O yaşlara kadar bu hastalar tedavi edilmemişse kalp yetmezliği başlıyor" dedi. Örnek'in 80 yaşına kadar kalbindeki delikle yaşamasının ilginç olduğunu belirten Tandoğan "Biz, 80 yaşındaki bir hastamıza ilk defa bu işlemi uyguladık. Çünkü ilk defa 80 yaşında ve kalbi bir delik hasta gördük. Başarılı bir operasyonla hastamız sağlığına kavuştu" diye konuştu.

DOKTORLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Kardiyoloji Uzmanı Sezai Orhan da hastanın 80 yaşına kadar kalbi delik bir şekilde yaşamasının ilginç olduğunu ifade ederek, hastaya komplikasyonsuz bir işlem uyguladıklarını söyledi. Geçirdiği operasyonla sağlığına kavuşan Hasan Örnek, ameliyat sonrası çok iyi olduğunu belirterek, doktorlarına teşekkür etti.