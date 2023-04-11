80 yaşındaki Biden, 2024 Başkanlık seçiminde yarışmayı planlıyor

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ABD Başkanı Joe Biden bir kez daha 2024’te aday olacağının sinyalini verdi.

Biden, yeniden seçime girmeyi planladığını ancak “adaylık duyurusu için henüz hazır olunmadığını” söyledi

Biden, seçim açıklamasını Beyaz Saray’daki Paskalya Bayramı etkinliğinde yaptı.

ABD Başkanı daha önceki bir açıklamasında niyetinin yarışmak olduğunu söylemişti.

80 yaşındaki Amerikalı siyasetçi, ABD tarihinin en yaşlı başkanı ünvanını hali hazırda taşıyor.

Eğer kazanırsa ikinci döneminin sonunda 86 yaşında olacak.

Geçen Şubat ayında First Lady Jill Biden, kararın büyük oranda verildiğini ve ‘resmi açıklamanın tarihinin belirlenmesine’ kaldığını kaydetmişti.

Beyaz Saray, kararın Nisan ayında duyurulabileceğini aktarıyor.

Biden’ın kampanyada kullanmak amaçlı olarak mümkün olan en fazla maddi kaynağı elde edebilmek için açıklamayı Temmuz’a bırakabilir.

Temmuz ayında, yeni bir kampanya bağış dönemi başlayacak.

Yıl içindeki bağış toplama çeyreklerinde toplanan miktar, bir kampanyanın gücü hakkında da işaret veriyor.

Kimler adaylığı resmen açıkladı?

ABD’de Demokratlar cephesinde aday olduklarını resmen açıklayan iki kişi bulunuyor.

Bunlardan biri kişisel gelişim alanında satış rekorları kıran Marianne Williamson. Diğeri ise aşı karşıtı bir isim olan Robert Kennedy Jr.

Demokrat Partili üst düzey siyasetçiler arasında, Biden’a karşı, parti adaylığı için yarışma sinyali veren biri bulunmuyor.

Parti için rakip bulunmaması, Biden’a resmi bir açıklama noktasında zamanlamayı belirleme fırsatı da veriyor.

Cumhuriyetçiler cephesinde ise Donald Trump daha önce yarışacağını açıklamıştı.

Trump, Manhattan hakkında açılan belgede sahtecilik davasında, suçlu olmadığı savunmasını yapıyor.

BBC Washington muhabiri Anthony Zurcher, kapalı kapılar ardında Biden ve ekibinin, seçim kampanyası ekibini topladığı ve mali kaynak bulunması için de çalıştığını aktarıyor.