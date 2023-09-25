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        Haberler Gündem Güncel 800 metre yükseklikten ağaçlık alana çakıldılar!

        Antalya'da düşen yamaç paraşütündeki Belaruslu turist hayatını kaybetti

        Antalya'da tam bir facia yaşandı. Kentin Alanya ilçesinde 800 metre yükseklikten atlayan iki kişinin bulunduğu yamaç paraşütü ağaçlık alana düştü. Olayda Belaruslu kadın turist hayatını kaybederken, yamaç paraşütü pilotu yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 10:41 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:42
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        800 metre yükseklikten ağaçlık alana çakıldılar!
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütüyle ağaçlık alana düşen Belarus uyruklu D.S. isimli kadın turist hayatını kaybetti, tandem pilotu A.Ş. ise yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 18.00 sıralarında Dinek Mahallesi'nde bulunan 800 metrelik Yassıtepe'de meydana geldi. Yamaç paraşütü pilotu A.Ş., Belarus uyruklu D.S. isimli kadın ile yamaç paraşütüyle ikili uçuş yapmak için atlayış yaptı.

        Havada süzülen paraşüt, bir süre sonra irtifa kaybederek ağaçlık alana düştü. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde D.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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        Yaralanan paraşüt pilotu ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. D.S.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #haberler
        #Antalya
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