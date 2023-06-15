İzmir'in Narlıdere ilçesinde uzman estetisyen Pervin Kubilay (56), sosyal medya hesabından gördüğü sahte bahis sitesindeki kişilerle irtibat kurdu. Kendisini bahis sitesi yetkilisi gibi tanıtan dolandırıcıların 400 TL yatırması halinde 82 bin 400 TL'ye aşkın para kazanacağını söylemesi üzerine Kubilay, ikna oldu.

"PARAYA ALABİLMENİZ İÇİN ÇEŞİTLİ ÖDEMELER VAR"

Kendisine söylendiği gibi iki gün bekleyen Pervin Kubilay'ın tekrar temasa geçtiği dolandırıcılar, "Söz verdiğimiz gibi 80 bin lira kazandınız. Parayı yatırmak için biz de sizden IBAN numarası isteyecektik. Ancak, parayı alabilmenizi için çeşitli vergi, komisyon ve ödemeler var" diyerek, verdikleri hesap numarasına çeşitli miktarlarda para yatırılmasını istedi.

Dolandırıcıların, ödediği bu vergi ve komisyon adı altındaki paraları kazandığı parayla birlikte iade edeceklerini söylemesi üzerine Kubilay, çeşitli tarih ve miktarlarda toplam 80 bin TL yatırdı. Ancak, daha sonra dolandırıldığını anlayan Pervin Kubilay, Şehit Ayhan Tanrıverdi Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.