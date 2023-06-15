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Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de akılalmaz dolandırıcılık hikayesi: Ava giderken avladılar... - Haberler
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82 bin TL kazanmak isteyen estetisyen, sahte bahisçilere 80 bin TL kaptırdı

İzmir'de Pervin Kubilay, sosyal medya sitesinden görüp temasa geçtiği sahte bahis sitesinden 400 TL yatırıp, 82 bin 400 TL kazanmak isterken 80 bin TL dolandırıldı. Daha önce hiç bahis oynamadığını belirten Kubilay, kültürlü ve uyanık biri olarak kendini tanımlamasına rağmen dolandırıcıların tuzağına düştüğünü belirterek, "Hala kendime gelemedim. Benim canım yandı. Sizin yanmasın" dedi

İzmir'de akılalmaz dolandırıcılık hikayesi: Ava giderken avladılar... - Haberler
DHA

İzmir'in Narlıdere ilçesinde uzman estetisyen Pervin Kubilay (56), sosyal medya hesabından gördüğü sahte bahis sitesindeki kişilerle irtibat kurdu. Kendisini bahis sitesi yetkilisi gibi tanıtan dolandırıcıların 400 TL yatırması halinde 82 bin 400 TL'ye aşkın para kazanacağını söylemesi üzerine Kubilay, ikna oldu.

Dolandırıcılar, bahis oyunlarını bilmediğini belirten Kubilay'a "Siz vereceğimiz hesaba 400 TL'yi yatırın. İki gün bekleyin. Sizin adınıza bahis oynayıp, paranızı katlayacağız" diyerek, güven verdi. Kubilay, bunun üzerine parayı yatırıp, beklemeye başladı.

"PARAYA ALABİLMENİZ İÇİN ÇEŞİTLİ ÖDEMELER VAR"

Kendisine söylendiği gibi iki gün bekleyen Pervin Kubilay'ın tekrar temasa geçtiği dolandırıcılar, "Söz verdiğimiz gibi 80 bin lira kazandınız. Parayı yatırmak için biz de sizden IBAN numarası isteyecektik. Ancak, parayı alabilmenizi için çeşitli vergi, komisyon ve ödemeler var" diyerek, verdikleri hesap numarasına çeşitli miktarlarda para yatırılmasını istedi.

Dolandırıcıların, ödediği bu vergi ve komisyon adı altındaki paraları kazandığı parayla birlikte iade edeceklerini söylemesi üzerine Kubilay, çeşitli tarih ve miktarlarda toplam 80 bin TL yatırdı. Ancak, daha sonra dolandırıldığını anlayan Pervin Kubilay, Şehit Ayhan Tanrıverdi Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

"BU BİR HİPNOZ OLAYI, ROBOT GİBİYDİM"

Daha önce hiç bahis oynamadığını belirten Pervin Kubilay, kültürlü ve uyanık biri olarak kendini tanımlamasına rağmen dolandırıcıların tuzağına düştüğünü söyledi. Yaşadığı şaşkınlığı hala üzerinden atamadığını belirten Kubilay, şunları söyledi:

"Bu bir hipnoz olayı. Hala kendime gelemedim. Robot gibiydim. Dolandırıldığımı anlayınca önce bankayı arayıp, yaptığım işlemin iptal edilip, yatırdığım paranın iadesini istedim. Ardından da polis merkezine gidip, şikayetçi oldum. Bütün evrakların fotokopilerini verdim. Eğitimsiz birisi değilim. Yıllardır tüketiciyi ilgilendiren işlerde başkalarına yardımcı olmuştum. Ama insanların bazen kilitlendiği zamanlar oluyor. Lütfen herkes interneti doğru kullansın. Altından böyle şeyler çıkıyor. Sosyal medyadan gelen arkadaşlıkları kabul etmeyin. Benim canım yandı. Sizin yanmasın."

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