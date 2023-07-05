8600, 8800, 9000, 9200 TL emekli maaşı alanlar ne kadar emekli maaşı alacak?

Emekli zammı için geri sayım sona erdi. TÜİK tarafından 5 Temmuz'da haziran ayı enflasyon oranın açıklaması ve 6 aylık enflasyon farkının netleşmesi ile emekli ve memur maaşına ne kadar zam geleceği de kesinlik kazandı. Peki, "8600, 8800, 9000, 9200 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte 8600, 8800, 9000, 9200 TL emekli maaşı alanların alacağı zam hakkında son dakika gelişmeleri...