        9 Ağustos 2025 Cumartesi reyting sonuçları: AB ve total reyting sıralaması ile dün en çok ne izlendi, hangi yapımlar ilk 10'a girdi?

        9 Ağustos 2025 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı: Dün en çok ne izlendi?

        9 Ağustos 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında yine yoğun bir reyting rekabeti yaşandı. Prime time kuşağında ekrana gelen diziler, sinema filmleri ve yarışma programları izleyicilerin ilgisini toplarken, bazı yapımlar reyting listelerinde zirveye yerleşti, bazıları ise beklentilerin altında kaldı. Günün sonunda açıklanan reyting sonuçları, seyircilerin tercihlerini net bir şekilde ortaya koydu. İşte, 9 Ağustos 2025 Cumartesi gününün en çok izlenen yapımları ve ilk 10'da yer alan programlar…

        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 08:01 Güncelleme: 10.08.2025 - 08:01
        9 Ağustos 2025 Cumartesi günü televizyon kanalları, izleyicilere yine birbirinden farklı ve ilgi çekici içerikler sundu. Gün boyunca ekrana gelen programlar, hem bilgilendirici hem de eğlence odaklı yapımlarla dikkat çekerken, prime time kuşağında yayınlanan diziler, filmler ve yarışma programları reyting listesinde üst sıralara yerleşmek için yoğun bir rekabet yaşadı. Günün sonunda açıklanan reyting verileri, izleyicilerin ekran başındaki tercihlerini gözler önüne serdi. Peki, 9 Ağustos Cumartesi günü en çok hangi yapımlar izlendi? İşte, reyting listesine göre günün ilk 10 sıralaması…

        9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

