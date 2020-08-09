Koronavirüs vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu duyurdu. Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün toplam hasta sayısı 239 bin 622'ye ulaştı. 9 Ağustos 2020 Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 9 AĞUSTOS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koronavirüs tablosu günlük olarak Bakan Koca tarafından her akşam saat 20.00 civarında açıklanıyor. Son 24 saate ait verilerin yer aldığı 9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

8 AĞUSTOS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU - SAĞLIK BAKANLIĞI

8 Ağustos Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı." dedi.

5 BİN 829 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 239 BİN 622

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 63 bin 842 testten 1172'si pozitif çıktı, 16 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 239 bin 622 oldu. Toplamda 5 bin 829 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 587 olurken, toplamda 222 bin 656 hasta da iyileşti.

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HIÇKIRIK KORONAVİRÜSÜN YENİ BELİRTİSİ Mİ?

Hıçkırık koronavirüsün (Covid-19) yeni bir belirtisi olabilir mi? Aralıksız dört gün boyunca hıçkıran bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu durumun ardından gözler bilim insanlarına çevrildi. ABD'de bir tıp dergisinde yayınlanan makaleye göre, günlerce geçmeyen hıçkırığa dikkat edilmesi gerekiyor.

Kesintisiz hıçkırığın koronavirüsün yeni bir belirtisi olabileceği iddia edildi. Ateş, kuru öksürük, nefes darlığı; koronavirüsün en bilinen semptomları. Ancak ABD'nin Chicago eyaletinde yaşayan bir kişide bambaşka bir semptom görüldü. Dört gün boyunca hıçkıran 62 yaşındaki hastanın ateşinin 37.3 olduğu belirtildi. Hıçkırık dışında başka hiçbir semptomu olmayan kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan tetkiklerde hastanın ciğerlerinin zayıfladığı ortaya çıktı. Ardından hastanın ateşi 38.4'e yükseldi. Tıp dünyasının önde gelen dergilerinden The American Journal of Emergency Medicine'a konuşan doktorlar, hıçkırığı olan hastaları göz ardı etmemek gerektiğini söyledi.