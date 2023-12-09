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        Haberler Yaşam Sayısal Loto 9 Aralık 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        9 Aralık 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının açıklanmasına saatler kala araştırmalar hız kazandı. Sayısal Loto çekilişi, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirilmektedir. İşte noter tarafından canlı yayında çekilişi yapılan 9 Aralık 2023 Cumartesi Çılgın sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 18:12 Güncelleme: 09.12.2023 - 18:12
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        9 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
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        Son dakika Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılacak Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar 21.30'da açıklanacak. İşte 9 Aralık 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

        9 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar 21.30'da CANLI olarak gerçekleştirilecek çekiliş sonrası açıklanacak.

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        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
        • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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