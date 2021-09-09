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9 Eylül 2021 Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan 9 Eylül Süper Loto çekilişi gerçekleşti. Şans oyunu meraklılarının ilgiyle takip ettiği Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 18.499.426,25 TL devretti. 9 Eylül 2021 Süper Loto şanslı numaraları neler? İşte, 9 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları...

9 Eylül 2021 Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren

9 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekilişlerinin Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilmesine karar verdi. 9 Eylül 2021 Süper Loto çekilişine dair detaylar haberimizde...

9 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI 2021: 11, 18, 26, 34, 42 ,60

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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