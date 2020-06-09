Koronavirüs Türkiye vaka ve ölü sayısı kaç? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bakan Koca'nın bu akşam açıkladığı tabloya göre, 9 Haziran itibari ile toplam vaka sayısı 172 bin 114 oldu. Son Türkiye koronavirüs tablosu ve vaka sayısı haberimizde.

9 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU 2020

9 Haziran Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bu akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. 'Normal' olan, tedbirdir." dedi.

4 BİN 729 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 172 BİN 114

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, bugün yapılan 37 bin 225 testten 993'ü pozitif çıktı, 18 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 172 bin 114 oldu. Toplamda 4 bin 729 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 642, entübe edilmiş hasta sayısı 281 oldu. 144 bin 598 hasta da iyileşti.

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ABD'DE KORONAVİRÜS KAYNAKLI ÖLÜMLER 113 BİNİ GEÇTİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 648 artarak 113 bin 125'e çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma özelliğini koruyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 135 artışla 2 milyon 27 bin 438'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 648 artarak 113 bin 125'e yükseldi.

ABD'yi, 711 bin 696 vakayla Brezilya, 458 bin 253 vakayla Rusya ve 288 bin 797 vakayla İspanya izliyor.

Salgının en fazla etkilediği eyalet olan New York'ta vaka sayısı 399 bin 892 kişi olarak kayda geçti. Burada 30 bin 516 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 167 bine yaklaşan vakayla New Jersey ve 134 binden fazla vakayla California takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 21 milyon 728 bini, iyileşen hasta sayısı da 773 bini aştı.