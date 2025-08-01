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        Haberler Gündem Güncel 9. kattan düşen bebek hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        9. kattan düşen bebek hayatını kaybetti

        Zeytinburnu'nda bir binanın 9. katından düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 21:47 Güncelleme: 01.08.2025 - 21:47
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        9. kattan düşen bebek hayatını kaybetti
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        Zeytinburnu'nda Veliefendi Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki binanın 9. katından bir kız bebek henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki A.R.S. kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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