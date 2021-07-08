Cuma hutbesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da Perşembe akşamı yayınlandı. Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak resmi sitesi üzerinden açıklanıyor. 9 Temmuz 2021 tarihli Cuma Hutbesi'nin konusu "İslam Temizliği Emreder" oldu. İşte Cuma Hutbesi...

9 TEMMUZ CUMA HUTBESİ: İSLAM, TEMİZLİĞİ EMREDER

Muhterem Müslümanlar!

İslâmiyet’in Medine’de güçlenerekyayılmasından münafıklar rahatsız oluyor ve bugelişmeyi önleyemedikleri için hayıflanıyordu. Hergeçen gün güçlerini kaybeden münafıklar,Müslümanların birliğine kasteden bozgunculukfaaliyetlerinden de geri durmuyordu. Müslümanlaraleyhine gizlice ve rahatça görüşebilmek amacıylabir mescit inşa ettiler. Kur’ân-ı Kerîm’de “Mescid-iDırâr” olarak isimlendirilen bu mescitte PeygamberEfendimizin namaz kılmasını istediler. Böylecemeşruiyet kazanacak olan bu mekân, şehirdesürdürdükleri nifak hareketlerinin merkezi olacaktı.Allah Resûlü (s.a.s), bu mescitte namaz kılmayahazırlanırken meselenin iç yüzünü haber veren şuayet-i kerimeler nazil oldu: “Bir de zararlıfaaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek,müminler arasına ayrılık sokmak için ve ötedenberi Allah ve Resûlüne karşı savaşanlara üsolsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar,‘Bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok’ diyede mutlaka yemin ederler. Ama Allah şâhitlikeder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onuniçinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takvaüzerine kurulan mescit, içinde namaz kılmanaelbette daha layıktır…”

Aziz Müminler!



Henüz Peygamberimiz hayattaykengerçekleşen bu hadise, din istismarının en barizörneklerinden biridir. Tarih boyunca da birçok kişive grup, dinin insanlar üzerindeki etkisindenfaydalanarak çıkar elde etmekten, din istismarcılığıyapmaktan çekinmemiştir. İslami değer vekavramları istismar eden fırsatçılar dün olduğu gibibugün de karşımızdadır. Hâlbuki Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in uyarısı gayet açıktır: “Dinidünyaya alet eden insan ne kötüdür! Arzu veisteklerinin kendisini saptırdığı insan nekötüdür!”



Kıymetli Müslümanlar!

Bundan beş yıl önce 15 Temmuz gecesi,muazzez değerlerimizin arkasına gizlenenFETÖ’nün hain darbe girişimine hep birlikte şahitolduk. İhanet şebekesi olan bu örgüt, istiklal veistikbalimizi hedef aldı. Vatanımıza, devletimize veaziz milletimizin canına kastetti.

Unutmayalım ki FETÖ, İslam’ın yücehakikatlerini kendi menfaati için kullanmıştır.Dinimizin temel değerlerini ve kavramlarını tahrifetmiştir. İnsanımızın dinî duygularını istismaretmiştir. Suret-i haktan görünerek aramıza fitne vefesat tohumları ekmekten, bozgunculuk yapmaktanasla çekinmemiştir. Kur’an-ı Kerim’de fesatçılarhakkında şöyle buyrulmaktadır: “Onlara‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın’ denildiğinde,‘Biz ancak ıslah edicileriz’ derler. Şunu bilin kionlar bozguncuların ta kendileridir, lakinanlamak istemezler.”

Değerli Müminler!

Rabbimize sonsuz hamd ü sena olsun ki 15Temmuz’da, Rabbimizin yardımına, hakkın batılkarşısında zaferine şahit olduk. Bizler o gece,hainlerin emellerini kursaklarında bırakanmilletimizin destansı direnişine ve cesaretine şahitolduk. Bedenlerini bu vatan için siper edenşehitlerimizin şehadetine, gazilerimizinkahramanlıklarına şahit olduk.

Bir daha böyle bir tabloyla karşılaşmamakiçin bize düşen, güvenilir kaynaklardanöğreneceğimiz sahih dini bilgiyle hayatımıza yönvermektir. Kur’an-ı Kerim’in rehberliği vePeygamberimizin örnekliğiyle hayatımıza istikametvermektir. Millî ve manevî değerlerimizi istismaretmek isteyenlere asla fırsat vermemektir. Ülkemizive milletimizi fitneye sürüklemek isteyenistismarcılara karşı yekvücut, tek yürek olmaktır.

Hutbemi bitirirken geçmişten günümüze din üdevlet, mülk ü millet yolunda canından geçen azizşehitlerimize ve dâr-ı bekâya irtihal eden kahramangazilerimize Yüce Rabbimden rahmet diliyorum.