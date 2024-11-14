9. Yargı Paketi son durum 2024: 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı, yürürlüğe girdi mi?
9. Yargı Paketi son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Akabinde ise birçok maddeden oluşan 7531 Sayılı Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceği tarih için araştırmalar hız kazandı. Peki, 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı, yürürlüğe girdi mi? İşte, 9. Yargı Paketi son durum gelişmeleri…
9. Yargı Paketi son durum gelişmeleri kamuoyunun yakın takibinde yer alıyor. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Gözler ise yürürlük tarihine çevrilti. Bu noktada ‘’9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı, yürürlüğe girdi mi?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından hukuk sistemi ve yargı süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla hazırlanan 7531 Sayılı Kanunda genel af ve ceza indirimi var mı yok mu merak konusu. İşte, 9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri...
YARGIDA YENİ DÖNEM 9. YARGI PAKET İLE BAŞLAYACAK
Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, uzlaştırmacı ve arabulucu olma şartlarını değiştirdi.
Ayrıca Hukuk Meslekleri Giriş Sınavı, hakaret suçu ve yediemin otoparklarında sahipleri tarafından teslim alınmayan araçların satışlarında yeni düzenlemeler hayata geçirildi.
Kanuna göre, hakim ve savcı olmak, avukatlık stajına başlamak için ön eleme niteliğindeki Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sorulacak alanlar arasına "milletlerarası hukuk", "milletlerarası özel hukuk", "genel kamu hukuku ve sosyal güvenlik hukuku" eklendi.
İhtiyaç duyulması halinde bu alanlara, yönetmelikle yeni hukuk alanları eklenebilecek.
9. YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?
Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kanuna göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.
Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.
Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.
Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı geçemeyecek.
Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek.
Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.
9. YARGI PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?
AK Parti'nin kabul edilen önergeleriyle düzenlemeden, evlenen kadının soyadına, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atanmasına ve Kamulaştırma Kanunu'ndaki değişikliğe ilişkin hükümler çıkarıldı.
Ek olarak birçok madde barındıran Kanun, yayım tarihinde yürürlüğe girdi.