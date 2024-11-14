9. Yargı Paketi son durum gelişmeleri kamuoyunun yakın takibinde yer alıyor. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Gözler ise yürürlük tarihine çevrilti. Bu noktada ‘’9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı, yürürlüğe girdi mi?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından hukuk sistemi ve yargı süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla hazırlanan 7531 Sayılı Kanunda genel af ve ceza indirimi var mı yok mu merak konusu. İşte, 9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri...