Konya'nın Akşehir ilçesinde 2010 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 43 yaşındaki Zehra Özkan'ın yasak aşk yaşadığı teyzesinin oğlu Ramazan Ç. (43) tarafından öldürülüp ormanlık alana atıldığı ortaya çıktı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Akşehir'in Ortaköy Mahallesi'nde, eşinden boşandıktan sonra anne-babasıyla yaşayan 2 çocuk annesi Zehra Özkan, 2010 yılının temmuz ayında, evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesinin jandarmaya yaptığı kayıp başvurusunun ardından yapılan aramalarda Özkan'ın izine rastlanamadı.

RAFA KALKAN DOSYAYI 7 AYDA ÇÖZDÜLER

Savcılık Zehra Özkan dosyasını 7 ay önce polise verdi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nce kurulan özel ekip, iki kez evlenip boşanan Zehra Özkan'ın kaybolduğu dönem, evli olan teyzesinin oğlu Ramazan Ç. ile gönül ilişkisi yaşadığını tespit etti.

YABANİ HAYVANLAR PARÇALADI

Özel ekip, Zehra Özkan'ın kaybolduğu dönemde, ilçeye yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Akar mevkiindeki ormanlık alanda kadın cesedi bulunduğunu belirledi. Yabani hayvanlar tarafından parçalandığı için tanınmayacak halde olan bir cesedin, Zehra Özkan'a ait olabileceği ihtimali üzerine çalışmalar bu yönde yoğunlaştırıldı. Bu sırada teknik ve fiziki takibe alınan Ramazan Ç.'nin de cesedin bulunduğu günlerde söz konusu ormanlık alana gittiği belirlendi. Bunun üzerine özel ekip tarafından dün gözaltına alınan ve Konya'ya getirilmek üzere ekip aracına bindirilen Ramazan Ç., araca bindikten 13 dakika sonra Zehra Özkan'ı öldürdüğünü itiraf etti.

'EVLENELİM DEDİ, İKNA EDEMEDİM'



İlk ifadesinde ilişkisini itiraf eden Ramazan Ç., "Zehra iki kez evlenip boşanmıştı. Ardından ilişkimiz başladı. Zehra'yı alıp Antalya'daki ağabeyimin evine götürdüm. Orada bir gün kaldıktan sonrada bir akrabamızın evine götürdüm. Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş. Benden şüphelenmemeleri için Akşehir-Antalya arasında sürekli gidip geldim. Beş gün sonra Zehra'yı ailesinin yanına götürmek için yola çıktım. Zehra, 'Beni eve götürme, dönmek istemiyorum, artık evlenelim' dedi. Ben de evli ve çocuklarım olduğunu, bunun için zaman gerektiğini söyledim. Ancak Zehra'yı ikna edemedim. Aramızda tartışma çıktı. Zehra'yı bıçakladım" dedi.

'CAN ÇEKİŞİRKEN ONA SARILIP AĞLADIM'

Zehra Özkan'ı kaç sefer bıçakladığını bilmediğini öne süren Ramazan Ç. "Zehra'yı defalarca bıçakladım. Bıçağı 4 sefer vurduğumu biliyorum, gerisini hatırlamıyorum. Zehra can çekişirken ona sarılıp, ağladım. Boğazımı kesip, ölmek istedim. Çocuklarım aklıma gelince vazgeçtim. Daha sonra arabayla oradan ayrıldım. Zehra'nın arabadaki valizde bulunan eşyalarını da yaktım. Ben onu çok seviyordum. Cep telefonumun ekran kilidini 'Z' harfi ile açıyorum. Telefonu elime her aldığımda aklıma Zehra geliyordu" dedi.

'BENİM AİLEMİ DAĞITMAK İSTEDİ'

Fotoğrafı gösterilen ormandaki kadın cesedinin Zehra Özkan'a ait olduğunu söyleyen Ramazan Ç.'nin, Özkan'ın ailesinin katıldığı bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldığı ve Zehra Özkan'ın kayıp olmasıyla kendisinin ilgisi olmadığını söylediği öğrenildi. Ramazan Ç., kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Niçin öldürdünüz?" sorusuna da "Benim ailemi dağıtmak istedi. Ben engel oldum. Ben onu çok seviyordum" yanıtını verdi. Zanlı Ramazan Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.