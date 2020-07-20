93 Harbi nedir, 93 Harbi'nde olaylar nasıl gerçekleşmiştir Gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.

93 harbi nedir?

Avrupa'nın hukukunu müdafaası ile harekete geçen Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı ilan etmiş olduğu savaş Rumi takvimine göre 1293 senesinde rastladığı için 93 Harbi ismini almıştır. Bu yapılan savaş daha önceleri meydana gelen Osmanlı Rus savaşları gibi Tuna da ve Doğu Anadolu'da olmak üzere iki cephede başlamıştır. Savaşın başlaması ile beraber Romanya topraklarına giren ve bu prensliği kendine doğru çeken Ruslar biri Dobruca ve diğerinin adı ise Bükreş yönlerinde olmak üzere iki koldan birden ilerleyerek ve Tuna Nehri'nin Rusçuk Niğbolu arasından hızlı bir şekil de geçerek Ziştovi ve Tırnova yı ele geçirmişlerdir. Rusya'nın bu ilerlemesi sayesinde tahliyesi gerektiği halde bu hususta özen gösterin dediği gibi Niğbolu bir müddet müdafaadan sonra düşmana teslim olmak zorunda kalmıştır. Diğer bir yandan Balkan Geçitlerinden önem taşıyan Osmanlı Kuvvetleri Ruslarla yaşanmış birçok saldırısına şiddetle karşı koysalar da yenilerek yerine razı olmuşlardır, gizlice çekilmek suretiyle bu geçidi tahliye etmişlerdir. Tuna cephesindeki muharebeler Derneği kazanma çabalarıyla uğraşırken Ruslar Doğubayazıt’ı ele geçirmişlerdir, ardında Ardahan'a geçmişlerdir. Buradan da Erzurum üzerine yürüyen Ruslar yenilgiye mahkûm edilerek sınır dışına atılmışlardır ve yeniden saldırıya geçerek tekrar Kars”ı ele geçirmişlerdir.

93 Harbi'nde olaylar nasıl gerçekleşmiştir?

93 Harbi Kuvvetleri'nin geniş bir bölgeye yayılmasıyla kumandanların arasında irtibatın yok olduğu Harekât’ın İstanbul'dan idare edilmeye çalışıldığı, malzeme ve mühimmat olduğu ve Karadeniz'deki donanımın hiçbir varlık gösteremeyecek ve sıkıntılarla dolu bir muharebeydi. Plevne kaybedilince Sırbistan'da Osmanlı Devleti'ne karşı savaş açmıştır ve Rus Kuvvetleri Edirne üzerine kararlı bir şekilde yürümeye başlamıştır. Vali Eyüp Paşa mühimmat depolarını tahrip ederek geri çekilmiştir 20 Ocak 1878 yılında düşmana teslim olmuştur. Sultan ikinci Abdülhamit bizzat çarından izin talebinde bulunmuştur. İzin teklifinin kabulü ile bir şekilde hemen görüşmelere başlanmıştır. İmzalanmış olan Edirne iznine göre Erzurum Ruslara teslim edilmelidir ve İstanbul Konferansı'nda belirtilen sınırlardan daha küçük olmayacaktır. Barış görüşmesi ile birlikte Ayastefanos Antlaşması imzalanmıştır. Osmanlı ordularının yenilmesi ile birlikte sonuçlanan bu savaş Osmanlı devletinin sosyal, askeri, siyasi ve iktisadi bakımından büyük ölçüde etkilemiştir.