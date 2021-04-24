DHA

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre milli takım, 3 Haziran perşembe günü Moldova ile karşılaşacak. A Milliler, 27 Mayıs´ta Azerbaycan, 31 Mayıs´ta da Kuzey İrlanda ile iki hazırlık müsabakası daha oynayacak.