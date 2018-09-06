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A Milli Takım, 14 yıl sonra Trabzon'da resmi maça çıkacak

Türkiye ile Rusya arasında 7 Eylül Cuma günü oynanacak olan UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçıyla Trabzon, 14 yıl sonra A Milli Futbol Takımı'na resmi bir müsabakada ev sahipliği yapacak. A Milli Takım, son olarak 9 Şubat 2011'de Güney Kore ile Trabzon'da özel bir maç yapmıştı

06 Eylül 2018 Perşembe, 11:32:10 | Güncelleme:

18 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin açılışını birlikte yaptığı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki Medical Park Stadı'nda ilk müsabakasını oynayacak olan A Milli Takım, 14 yıllık bir aradan sonra Trabzon'da ilk resmi müsabakasına çıkacak.

Trabzon'da en son 9 Şubat 2011'de hazırlık maçında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Güney Kore ile karşılaşarak 0-0 berabere kalan ay-yıldızlı takım, 4 Eylül 2004'te de Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Gürcistan ile karşılaşmış ve rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı. Maçın golünü ise Fatih Tekke atmıştı.

HACISALİHOĞLU: HEYECANLIYIZ

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzon’da uzun bir aradan sonra milli maç organizasyonuna ev sahipliği yapacak olmalarının heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda birkaç kez milli takımı ağırladık ama yeni stadyumumuzda ilk defa ağırlayacağız. Trabzon halkı milli takımımızın her zaman yanında olmuştur. Bu maçta da yalnız bırakmayacaktır. Yeni stadyumumuzda oluşturacağımız atmosferle milli takımımızı destekleyeceğiz" dedi.

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