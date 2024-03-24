A Milli Takım, Avusturya maçının hazırlıklarına devam etti
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 finalistlerinden Avusturya ile 26 Mart Salı günü Viyana'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
EURO 2024 finalistlerinden Avusturya ile 26 Mart Salı günü Viyana'da karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, özel maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Budapeşte'de BVSC-Zuglo kulübünün tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından taktiksel çalışmalar ve dar alanda çift kale maç yapıldı. Öte yandan Ay-yıldızlıların antrenmanını T.C. Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi takip etti.
Ay-yıldızlı ekip, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla Avusturya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.