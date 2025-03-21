A Milli Takım'da Macaristan mesaisi!

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dün oynanan Macaristan mücadelesinde süre alan isimler rejenerasyon yaparken, diğer futbolcular antrenmanı 5'e 2 ile sürdürdü. İdmanın, basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Barış Alper Yılmaz, Mert Günok, Yunus Akgün, Merih Demiral ve Kaan Ayhan katılmadı. Bu isimlerin yokluğunda Rayyan Baniya, aday kadroya çağrılarak idmanda yer aldı. 20 Yaş Altı Milli Takım kalecisi Mert Furkan Bayram da kaleci sayısını sağlamak adına antrenmana katıldı.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 11.15'te yapacağı idmanla Macaristan maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Milliler, ardından saat 16.00'da da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket edecek.