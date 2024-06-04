A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Ozan Kabak, oyuna devam edemedi.
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 öncesi hazırlık maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Millilerimizde ilk yarıda Ozan Kabak, şanssız bir sakatlık sonucunda kenara gelmek durumunda kaldı.
42. dakikada oyuna devam edemeyen Ozan Kabak, tribünlerin alkışları eşliğinde sedye ile kenara geldi. Ozan Kabak'ın yerine Merih Demiral oyuna dahil oldu.
Sakatlanarak oyundan çıkan Ozan Kabak, muayene ve tetkikleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü.