A Milli Takım'ın EURO 2024 şarkısı belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan A Millî Takımımız için özel bir şarkı hazırlandı.

İşte A Milli Takım'ın EURO 2024 şarkısı:

TFF'den yapılan açıklamada; "Milyonların severek dinlediği Sefo, aylarca üzerinde çalışarak yeni müzik melodileri ile hazırladığı besteye cesaret, başarı ve inanç temalı sözler yazarak "Türkiye'm" isimli özel bir şarkı hazırladı.

A Millî Takım oyuncularımız ve teknik heyetimizin de beğenisini alan "Türkiye'm" isimli şarkı Ay-Yıldızlı formayı göğsünde gururla taşıyan A Millî Takımımıza 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Sefo tarafından özel olarak hazırlandı.

Şarkıyı besteleyen ve stüdyo kaydı dahil tüm kayıtları Almanya'daki ve Türkiye'deki stüdyolarda masraf dahi almadan hazırlayan Sefo, "Türkiye'm" şarkısını A Millî Takımımız adına tescil ettirerek A Millî Takımıza ve Türkiye Futbol Federasyonu'na hediye etti.

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"Türkiye'm" şarkısının TFF Başkanlığı'na teslimi sırasında Sefo, A Millî Takımımıza büyük bir heyecanla gönüllü olarak özel bir şarkı yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederken, A Millî Takımımıza 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılar diledi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de A Millî Takımımız için hiç bir ücret almadan özel bir şarkı yapan ve federasyon adına tescil ettiren Sefo'ya teşekkürlerini ileterek isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması takdim etti.