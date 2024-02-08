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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

        UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi bu akşam Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek. A Milli Takımımız kuraya 4. torbadan katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 10:41 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:41
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        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
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        UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi bu akşam yapılacak.

        Lig aşamasının kura çekimi, Fransa'nın başkenti Paris'te TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

        Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada B Ligi'nde yer alacak.

        TÜRKİYE 4. TORBADA

        Takımlar, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.

        Türkiye'nin de bulunduğu B Ligi'nde torbalar şu şekilde:

        1. torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler

        2. torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç

        3. torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ

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        4. torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan

        TURNUVA FORMATI VE MAÇ TAKVİMİ

        A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.

        B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

        A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

        A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

        C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

        Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

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        Müsabakalar Tarih
        1 ve 2. maçlar 5-10 Eylül 2024
        3 ve 4. maçlar 10-15 Ekim 2024
        5 ve 6. maçlar 14-19 Kasım 2024
        Yarı finaller 4-5 Haziran 2025
        Final ve üçüncülük maçı 8 Haziran 2025
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