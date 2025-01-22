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        A101 23 Ocak aktüelinde neler var? Bu hafta markete karavan ve elektrikli moped geliyor

        A101, 23 Ocak Perşembe günü itibarıyla marketlere gelecek yeni aktüel ürünlerini yayınladı. A101'e bu hafta çekme karavan, elektrikli moped, tencere takımı, yolluk, yataklı koltuk, bavul seti, televizyon gibi onlarca ürün geliyor. İşte, 23 Ocak 2025 aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 13:27 Güncelleme: 22.01.2025 - 13:27
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        1

        A101, 23 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüelini yayınladı. A101'e bu hafta çekme karavan, elektrikli moped, tencere takımı, yolluk, yataklı koltuk, bavul seti, televizyon gibi onlarca ürün geliyor. İşte, 23 Ocak 2025 aktüel kataloğu...

        2

        A101 23 OCAK 2025 AKTÜELİ

        Erba Karavan 4.0 Çekme Karavan 299 bin TL

        3

        A101 23 OCAK 2025 AKTÜELİ

        AMP5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 64.490 TL

        4

        A101 23 OCAK 2025 AKTÜELİ

        JVC 65 İnç 4K Ultra HD Android TV 22.999 TL

        Philips 55 İnç 4K UHD Smart Led TV 23.999 TL

        Toshiba 50 İnç 4K Ultra HD Android TV 14.599 TL

        Gaming Klavye 349 TL

        Oppo A38 6/128 GB Cep Telefonu 7.499 TL

        Erkek Eşofman Altı 349 TL

        Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 299 TL

        Erkek Bisiklet Yaka Sweatshirt 379 TL

        5

        Deepway Lastik Tamir Kiti 450 ml 69 TL

        Seldur 2 Metre 3'lü Priz 239 TL

        Webasto Taşınabilir Dizel Isıtıcı 5kW 5.499 TL

        ABS Valiz Orta Boy 739 TL

        ABS Valiz Kabin Boy 639 TL

        Sıcak Su Torbası 59,50 TL

        3 Fonksiyonlu Krom Batarya Ucu 49,50 TL

        6

        EG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 10.999 TL

        SEG 12 KG Çamaşır Makinesi 15.799 TL

        Regal Beyaz 3'lü Ankastre Set 14.599 TL

        Kiwi Overlok Makinesi 5.999 TL

        English Home Airfryer 2.499 TL

        Kiwi Kablosuz Dik Süpürge 2.999 TL

        Sarex Çay Makinesi 1.199 TL

        Çelik Kettle 459 TL

        Dijital Baskül 279 TL

        7

        Kutu Oyunu Bionic Adam 99 TL

        Oyuncak Tabanca 159 TL

        Oyuncak Metal Çek Bırak Arabalar 85 TL

        Oyuncak Tombul Traktör 119 TL

        Oyuncak Bloklar 38 Parça 159 TL

        Oyuncak Beşik 129 TL

        Oyuncak Alissa Mutfak Seti 229 TL

        8

        Seramik Basık Tencere 649 TL

        Seramik Tava 399 TL

        Seramik Derin Tencere 649 TL

        Borosilikat Çay Bardağı 6'lı 159 TL

        Borosilikat Kupa 69,50 TL

        Tava Seti 3'lü 499 TL

        Dikdörtgen Metal Yemek Kabı 2'li 699 TL

        Güral Porselen Pasta Tabağı 59 TL

        Emaye Fırın Tepsisi Çeşitleri 169 TL

        9
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