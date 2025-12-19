A101'de bu perşembe neler var, hangi ürünler indirimde?
Bu hafta A101'de forklift, televizyon, dikey süpürge, pijama takımları, pastacılık malzemeleri gibi ürünler dikkat çekiyor.A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ve beyaz eşya fırsatları gündeme geldi. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 25 Aralık 2025 A101 kataloğunda neler indirime girdi? İşte A101'de haftanın fırsatları...
Giriş: 19.12.2025 - 21:57 Güncelleme: 19.12.2025 - 21:57
A101'de bu hafta perşembe beyaz eşya ve teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 25 Aralık A101 aktüel ürünler listesi...
