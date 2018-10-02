A101 aktüel ürünler kataloğu, bu haftaki indirimli ürünleri merak edenler tarafından araştırılıyor. 19 Eylül - 5 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğunda çok sayıda gıda ve temizlik ürünü uygun fiyat fırsatıyla raflarda olacak. A101 19 Eylül - 5 Ekim aktüel ürünler kataloğu haberimizde...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ: 19 EYLÜL - 5 EKİM
Birşah homojenize yoğurt 3 kg 9,25 TL
Patos Rolls acılı cips 118g 2,75 TL
Yedigün portakal meyveli gazoz 330 ml 1,25 TL
Milka bonibon çikolatalı draje 3x24,3 g 2,75 TL
Birşah ayran 1500 ml 3,00 TL
Doğadan gizli bahçe siyah çay 1000g 22,95 TL
Mandalina kg 1,58 TL
Starking elma kg 2,99 TL
Domestos ultra çamaşır suyu 4 kg 16,75 TL
Fairy hepsi bir arada bulaşık makinesi kapsülü 50'li 39,95 TL
Fairy bulaşık deterjanı 900 ml 8,50 TL
Fax sıvı sabun çeşitleri 4L 10,95 TL
Vernel Konsantre yumuşatıcı çeşitleri 1800 ml 17,90 TL
Persil konsantre toz deterjan 6,5 kg 39,90 TL
Torku miniki kakaolu süt 6x180 ml 3,95 TL (10 TL ve üzeri alışverişlerde)
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ